Raport Złotorowicza - 18.1.2023. Gość: Alina Makarczuk

Raport Złotorowicza to wyjątkowy program publicystyczny, w którym w pogłębiony sposób omawiane są zarówno bieżące wydarzenia polityczno-społeczne, jak i ich możliwe krótkofalowe i długofalowe skutki. Zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu" Jan Złotorowicz gości polityków, ekonomistów, naukowców i ekspertów z różnych dziedzin, którzy z pasją analizują to, co dzieje się w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dziś (18.1.2023) gościem Raportu Złotorowicza była dziennikarka pochodząca z Ukrainy Alina Makarczuk. Zobacz cały odcinek na Se.pl.