Rano stok, wieczorem kulig

To się nazywa połączyć przyjemne z pożytecznym. Nie od dziś wiadomo, że prezydent Duda to miłośnik jazdy na nartach. A że ostatnio dużo się działo w polityce, przyszedł czas na chwilę relaksu. W niedzielny poranek prezydent pojawił się w Jurgowie, gdzie chętnie pozował do zdjęć z turystami. Potem z wprawą szusował na Polanie Szymoszkowej, zadając szyku w czerwonym kombinezonie. A wieczorem wziął udział w kuligu wraz z korpusem dyplomatycznym. 150 dyplomatów, 40 par sań, pochodnie i nasz prezydent mimo mrozu bez czapki. Oj działo się, działo na tatrzańskim szlaku! Wesoła kompania wyruszyła ok. godz. 18 w stronę Polany Huciska. Wieczór zakończyła uroczysta kolacja w restauracji przy wylocie Doliny Chochołowskiej. A od rana znowu na stok! W poniedziałek odbyły się bowiem m.in. zawody narciarskie na Polanie Szymoszkowej.