Rekordowa emerytura Cz. Siekierskiego

Ranking najbogatszych polityków - emerytów. Minister rolnictwa pokonał premiera Tuska!

Parlamentarzyści i ministrowie zarabiają znacznie lepiej niż przeciętni obywatele. Niektórzy z nich są także emerytami ze świadczeniami poza zasięgiem zwykłego seniora. Z naszych obliczeń wynika, że listę pobierających najwyższe emerytury polityków – seniorów otwiera minister rolnictwa, Czesław Siekierski (72 l.). Suma jego przychodów z tego tytułu to 35,8 tys. zł miesięcznie! To więcej niż dwie emerytury Donalda Tuska (67 l.) w wysokości ok. 29 tys. zł.