Rafał Trzaskowski o "polish dream". Kandydat na prezydenta ma wizję

- To jest właśnie to, co powinniśmy robić – skupiać się na nowych technologiach. Technologiach, które będą służyły naszemu życiu, żeby Polki i Polacy byli bogatsi, zdrowsi, bardziej bezpieczni. [...] My naprawdę możemy to zrobić, pod warunkiem, że prezydent będzie się tym zajmował, będzie aktywny, będzie niezależny i będzie rozumiał, o co chodzi, żebyśmy budowali państwo na miarę aspiracji naszych obywateli – zaznaczył kandydat.