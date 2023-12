Radykalny pomysł człowieka Hołowni. Co proponuje ws. TVP?

Odkąd Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o odwołaniu prezesów Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej oraz Polskiego Radia, w Polsce podniosły się emocje. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczęli protestować w siedzibach redakcji, a Andrzej Duda zdecydował się zawetować ustawę okołobudżetową i 3 miliardy złotych dla Telewizji Polskiej. To skłoniło rząd do stworzenia nowej poprawki do budżetu, zaś minister kultury zdecydował się o likwidacji mediów publicznych i powołaniu likwidatorów. Co na ten temat sądzi Michał Gramatyka, poseł Polski 2050 Szymona Hołowni? Polityk zaproponował dość radykalne zmiany. Stwierdził, że media publiczne powinny być finansowane z budżetu państwa, jednak zastrzegł, że wprowadzone powinny zostać oszczędności. - Media publiczne powinny zostać dość mocno +odchudzone+ ze wszystkich wodotrysków, wszystkich fajerwerków i przynajmniej te informacyjne stacje powinny pełnić funkcje informowania, pokazywania, jak wygląda rzeczywistość, o ile to możliwe, bez komentarza - stwierdził Michał Gramatyka.

