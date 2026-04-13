Radosław Sikorski zwrócił się wprost do Karola Nawrockiego po wyborach na Węgrzech. Zadał jedno pytanie0

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski ponownie zwrócił się do Prezydenta Andrzeja Dudy z pytaniem o polskie interesy w kontekście wspierania Viktora Orbana, po tym jak wstępne wyniki wyborów na Węgrzech wskazują na znaczną porażkę Fideszu. To ponowienie marcowego pytania, które dotyczyło wizyty Prezydenta Dudy w Budapeszcie.

Komentarz Sikorskiego jest bezpośrednio związany z wynikami wyborów na Węgrzech, gdzie opozycyjne ugrupowanie TISZA Petera Magyara ma szansę na zdobycie większości konstytucyjnej, co zwiastuje koniec ery Orbana. Ten kontekst sprawia, że wcześniejsze wsparcie Prezydenta Dudy dla Orbana staje się jeszcze bardziej kontrowersyjne.

Wizyta Prezydenta Dudy u Orbana, która odbyła się w środku kampanii wyborczej na Węgrzech, wywołała spór polityczny w Polsce i była krytykowana przez rządzącą koalicję. Była ona interpretowana jako poparcie dla proputinowskiego i skorumpowanego polityka, a także jako ingerencja w wewnętrzne sprawy Węgier.

Cząstkowe dane z wyborów na Węgrzech sugerują, że premier Viktor Orban i jego partia Fidesz mogą ponieść dotkliwą porażkę. Opozycyjne ugrupowanie TISZA, kierowane przez Petera Magyara, ma szansę na zdobycie większości konstytucyjnej, co zwiastuje znaczące zmiany w węgierskiej polityce. Minister Radosław Sikorski, komentując te doniesienia, przypomniał swój wcześniejszy wpis z marca. Po napłynięciu cząstkowych wyników z Budapesztu, szef MSZ ponownie udostępnił post, dopisując: "Ponawiam pytanie".

Kontrowersje wokół wizyty prezydenta

Marcowy wpis Sikorskiego był skierowany do Prezydenta Andrzeja Dudy i odnosił się do jego wizyty w Budapeszcie, podczas której spotkał się z Viktorem Orbanem. Wówczas minister spraw zagranicznych wystosował pytanie.

- Chciałbym zapytać pana prezydenta, jakim interesom Polski służy wspieranie w kampanii wyborczej najbardziej skorumpowanego i najbardziej proputinowskiego polityka w Unii Europejskiej - stwierdził.

Spotkanie to było również krytykowane przez rzecznika rządu, Adama Szłapkę, który podsumował je słowami: "Tego wstydu nie da się pozbyć".

Wizyta Dudy u Orbana

Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy u Viktora Orbana, która odbyła się w środku kampanii wyborczej na Węgrzech, wywołała spór na linii rząd-Pałac Prezydencki. Miało to miejsce w kontekście ujawnianych informacji o spiskowaniu przeciwko UE przez szefa węgierskiej dyplomacji Petera Szijjarto, a także samego węgierskiego premiera. Dodatkowo, przez część polityków rządzącej koalicji, wizyta została odebrana jako sygnał poparcia dla lidera Fideszu i ingerencja w wewnętrzne sprawy Węgier.

