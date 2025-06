Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Czego będzie dotyczyło spotkanie?

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w centrum uwagi

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział zwołanie RBN pod koniec kwietnia, reagując na rozległą awarię sieci elektroenergetycznych w Hiszpanii, Portugalii i części Francji. Skutki tej awarii były poważne: „przerwa w dostawach prądu sparaliżowała wtedy ruch uliczny, uziemiła samoloty, zatrzymała kolej, uwięziła wiele osób w windach i w wagonach metra, a szpitale pracowały w trybie awaryjnym.”

Prezydent podkreślił, że ten blackout to „sygnał alarmowy”, który powinien skłonić do wzmożonej dbałości o stan sieci energetycznych w regionie. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest kluczowe dla stabilności państwa i funkcjonowania gospodarki.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego ma za zadanie wypracować strategie i rozwiązania, które zminimalizują ryzyko podobnych awarii w Polsce. Dyskusja będzie koncentrować się na modernizacji infrastruktury, dywersyfikacji źródeł energii oraz wzmocnieniu systemów reagowania kryzysowego.

CZYTAJ: Duda zaprosił prezydenta elekta Nawrockiego na tajne obrady. Polityczne trzęsienie ziemi

Przygotowania do szczytu NATO w Hadze

Kolejnym ważnym tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego są przygotowania do nadchodzącego szczytu NATO w Hadze. Szczyt ten będzie okazją do omówienia bieżących wyzwań związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, w tym sytuacji na Ukrainie oraz wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Polska, jako aktywny członek Sojuszu, odgrywa istotną rolę w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa w regionie.

Podczas RBN zostaną omówione priorytety Polski na szczyt NATO, w tym kwestie związane z dalszym wzmacnianiem obecności wojskowej Sojuszu w naszym kraju, zwiększeniem wydatków na obronność oraz rozwijaniem zdolności obronnych. Udział w szczycie NATO jest kluczowy dla umocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszym obywatelom.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego - czym jest i kiedy się ją zwołuje?

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to „organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.” W jej skład wchodzą kluczowi przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej, co zapewnia kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa. W skład RBN wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie kancelarii prezydenta i BBN. - Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę - stanowią przepisy.

Posiedzenie RBN zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę jest istotnym krokiem w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz przygotowania do kluczowych wydarzeń na arenie międzynarodowej. Udział prezydenta elekta Karola Nawrockiego podkreśla wagę ciągłości i współpracy w kwestiach bezpieczeństwa państwa.

Sonda Czy czujesz się bezpiecznie w Polsce, jeśli chodzi o sprawy obronności i wojskowości? Tak Nie