QUIZ. Te wpadki prezydentów Polski przeszły do historii. Pamiętasz, który z nich to zrobił, lub powiedział?
2025-09-16 4:00
Sprawdź swoją wiedzę o gafach polskich prezydentów! Ten quiz przypomni Ci najsłynniejsze wpadki, które na stałe zapisały się w historii III RP. Czy pamiętasz, który prezydent był ich autorem? Zmierz się z naszym testem! Oni to naprawdę zrobili/powiedzieli!