QUIZ. Te wpadki prezydentów Polski przeszły do historii. Pamiętasz, który z nich to zrobił, lub powiedział?

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-09-16 4:00

Sprawdź swoją wiedzę o gafach polskich prezydentów! Ten quiz przypomni Ci najsłynniejsze wpadki, które na stałe zapisały się w historii III RP. Czy pamiętasz, który prezydent był ich autorem? Zmierz się z naszym testem! Oni to naprawdę zrobili/powiedzieli!

Pałac Prezydencki

i

Autor: Shutterstock
QUIZ. Największe wpadki prezydentów Polski. Tego nie dało się zapomnieć?
Pytanie 1 z 15
Który z nich miał cierpieć na "pourazowy zespół przeciążeniowy goleni prawej" podczas wizyty w Charkowie?

