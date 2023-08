Maria Kaczyńska była jedną z najbardziej lubianych pierwszych dam w Polsce. Polacy doceniali jej spokój, uśmiech, ale i silny charakter, bo Kaczyńska słynęła z tego, że nie bała się mówić wprost, co myśli, nawet, gdy politycy ze środowiska jej męża i szwagra, oceniali daną sprawę inaczej. Maria Kaczyńska była lubiana na salonach, ale i gościła w sercach zwykłych Polaków. Właśnie 21 sierpnia przypadałaby rocznica jej urodzin. To dobra okazja do tego, by powspominać Marię Kaczyńską i sprawdzić swoją wiedzę na jej temat. Dlatego na kilka dni przed rocznicą 81. urodzin Kaczyńskiej postanowiliśmy stworzyć quiz o pierwszej damie. 12/12? To jest możliwe! Powodzenia.

Quiz o Marii Kaczyńskiej. Polacy kochali tę pierwszą damę. Co o niej wiesz? Pytanie 1 z 12 Maria Kaczyńska z domu miała na nazwisko: Mickiewicz Mackiewicz Muszyńska Dalej