„Putin musi błagać o pokój” – mocne słowa prezydenta Dudy w Davos

Duda: „Nie każdy pokój jest dobry”

Minister piękny jak z obrazka. Konradowi Wojnarowskiemu powiesili w gabinecie jego portret

Polski prezydent wyraził przekonanie, że zakończenie wojny w Ukrainie musi być oparte na sprawiedliwych zasadach i poszanowaniu prawa międzynarodowego. – Wojna w Ukrainie to konflikt globalny, a nie lokalny. Rozwiązania muszą być równie globalne – podkreślił.

W swoim przemówieniu Duda odrzucił podejście, które sugerowałoby konieczność ustępstw wobec Rosji. – Nie możemy pytać, jak przekonać Putina do rozmów. Musimy działać tak, by to on błagał Ukrainę i jej sojuszników o możliwość zasiadania przy stole negocjacyjnym – stwierdził z przekonaniem.

Geopolityczne konsekwencje „złego porozumienia”

Mark Rutte ostrzegł, że zawarcie pokoju bez odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy będzie ogromnym błędem, który wzmocni Rosję na arenie międzynarodowej. – Wyobraźcie sobie Putina „przybijającego piątki” z liderami Korei Północnej, Iranu i Chin. Takiego świata nie możemy zaakceptować – mówił.

Rutte podkreślił, że NATO i jego sojusznicy muszą zapewnić Ukrainie silną pozycję przed rozpoczęciem negocjacji

pokojowych. Tylko trwały pokój, zabezpieczający Ukrainę przed kolejną agresją, będzie korzystny dla świata.

Zbrodnie wojenne Rosji nie ustają

Podczas gdy światowi liderzy dyskutowali o sposobach zakończenia wojny, Rosjanie kontynuowali brutalne ataki. W Zaporożu nocne ostrzały rakietowe zniszczyły budynki mieszkalne, powodując śmierć jednej osoby i raniąc ponad 20 innych, w tym niemowlę. Ofensywa trwa także na Donbasie, gdzie w ciągu ostatniej doby doszło do 62 ataków.

Ukraińska armia odpowiada jednak z całą siłą. Jak podaje Sztab Generalny Ukrainy, od początku wojny Rosja straciła ponad 825 tys. żołnierzy oraz tysiące czołgów i systemów artyleryjskich.

Ukraińska nadzieja na pokój

Prezydent Wołodymyr Zełenski w rozmowie z mediami podkreślił, że celem Ukrainy jest zwycięstwo, które przywróci krajowi suwerenność i zabezpieczy go na przyszłość. – Pokój musi być wygraną Ukrainy i jej sojuszników. Inaczej kolejne agresje Rosji są tylko kwestią czasu – powiedział.

Poniżej galeria zdjęć: Wystąpienie Tuska w Parlamencie Europejskim.

Autor:

Express Biedrzyckiej - Krzysztof Gawkowski | 2025-01-23 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.