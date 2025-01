Minister piękny jak z obrazka. Konradowi Wojnarowskiemu powiesili w gabinecie jego portret

Aleksander Kwaśniewski nie kryje obaw co do Elona Muska. "Ma ADHD"

Portret powiesili współpracownicy ministra

Nie jest łatwo wyróżnić się w tłumie wiceministrów. Udało się to właśnie Konradowi Wojnarowskiemu. Prawdopodobnie jest jedynym, który w gabinecie ma portret ze swoją podobizną. Interesowało nas z czyjej inicjatywy zawisło dzieło sztuki, ile kosztowała usługa namalowania portretu i kto za nią płacił. Minister nie chciał z nami rozmawiać, przesłał jedynie kilka krótkich wiadomości. - Portret został powieszony przez moich współpracowników i tak już zostało. Nawet nie należy do mnie, więc to nie prezent. Został powieszony i wisi, nie przykładam do tego uwagi – informuje nas nieuważny, jak się okazuje, polityk PSL. -Są ludzie, którzy uwielbiają na siebie patrzeć, ja wolałbym w gabinecie jakiś historyczny obraz – śmieje się Jacek Ozdoba (34 l.) z PiS.

Od roku jest wiceministrem

Konrad Wojnarowski to wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie mazowieckiem i członkiem Rady Naczelnej PSL. W 2023 został wiceprzewodniczącym sejmiku wojewódzkiego, a rok później powołano go na funkcje wiceministra w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Bez powodzenia dwukrotnie kandydował do Sejmu.

