i Autor: AP Putin znów straszy atomem. Wyciąga pociski międzykontynentalne

Broń atomowa

Putin instaluje broń jądrową na Białorusi. Pentagon uspokaja

"Jak zapowiedział Putin, Rosja do 1 lipca zakończy budowę magazynów do przechowywania taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Rosyjski prezydent zapewnił, że Moskwa będzie sprawować kontrolę nad rakietami przeniesionymi na Białoruś. Reuters przypomina, że na białoruskich lotniskach stacjonuje już 10 rosyjskich bombowców zdolnych do przenoszenia taktycznej broni jądrowej."-informuje radio RMF24.