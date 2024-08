PSL tonie bez Hołowni. Mamy zaskakujący sondaż!

PiS i Platforma idą łeb w łeb

Badania preferencji partyjnych zostały przeprowadzone w dwóch wariantach. PSL i Polska 2050 raz idą jako samodzielne komitety, a raz jako trzecia Droga. Z perspektywy największych formacji niewiele to zmienia. KO i PiS podzieliły się pozycją lidera z poparciem oscylującym w okolicach 31 punktów procentowych. - Taki wynik w ogóle mnie nie dziwi. PiS i Platforma od jakiegoś czasu już idą łeb w łeb – mówi nam profesor Olgierd Annusewicz (48 l.). Nie zaskakuje też stabilne trzecie miejsce Konfederacji i notowania Lewicy. Politolog zwraca uwagę przede wszystkim na to jak dzieli się poparcie w ramach Trzeciej Drogi. Wynik Polski 2050 to 8,8%, a ludowców zaledwie 1,7%. - Gdyby rzeczywiście takie badania powtarzały się w dłuższej perspektywie, to by oznaczało, że PSL nie ma już czego szukać poza koalicją Trzeciej Drogi. Widać, że ostatnie takie trochę buńczuczne i mocno konserwatywne zachowania Kosiniaka-Kamysza nie spodobały się wyborcom - twierdzi politolog.

PSL postrzegany jako betonowa konserwa

O przyczyny takiego stanu rzeczy zapytaliśmy Eugeniusza Kłopotka. - W przekazie medialnym zaczynamy być postrzegani jako betonowa konserwa. Musimy bardziej otworzyć się na obowiązujące trendy, tym bardziej, że one będą narastać – uważa Kłopotek. Były poseł PSL wystąpił też ze specjalnym apelem do prezesa stronnictwa, Władysława Kosiniaka – Kamysza (43 l.). - Kolego prezesie częściej wsłuchuj się w to co mówi posłanka Agnieszka Kłopotek, a rzadziej w to co mówi poseł Marek Sawicki. Jeszcze nie jest za późno - kwituje doświadczony polityk.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 8-8.08.2024 roku metodą CAWI na próbie 1001 dorosłych Polaków.

