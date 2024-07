PSL też miał problemy z subwencją. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, o co chodziło

Tusk o aferze z Babiarzem. "W sumie nie wiadomo, co było głupsze"

Ważą się losy PiS. Państwowa Komisja Wyborcza ma ponownie przyjrzeć się finansowaniu kampanii wyborczej w 2019 roku. Jak się okazuje, Kilka lat wcześniej PSL także miał problemy z subwencją. Jak powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, chodziło o drobny błąd. Zamiast jednego konta, mieli dwa, na które był wpłacane pieniądze.

- Ja mam swoje doświadczenia, za niewielki błąd zapłaciliśmy dużą cenę - mówił lider ugrupowania.

Jak zaznaczył, wszystkie procedury były transparentne. - Błędem było utworzenie dwóch, a nie jednego konta. Nie nielegalne drukowanie plakatów, rozklejanie ich, w tym nielegalne finansowanie. Tu wszystko było wpłacane tylko nie na jedno, a na dwa konta - stwierdził. - Za ten drobny błąd w 2001 roku na kilka dobrych lat zostaliśmy pozbawieni subwencji, musieliśmy zapłacić karę, zwrócić środki do budżetu państwa - dodał.

Jak wspominał Władysław Kosiniak-Kamysz, partia musiała uzbierać 20 milionów zł i wpłacić do Skarbu Państwa. PSL z kolei nie dostało subwencji w kwocie 50 miliona zł, a więc w sumie byli stratni na kwotę 70 milionów zł. Według niego to niemal wyeliminowało PSL z życia publicznego.

- To prawie nas wyeliminowało z funkcjonowania, takiej realnej walki o głosy i działań politycznych, bo bez pieniędzy przez tyle lat bardzo trudno było funkcjonować, wszystko to pochodziło z dobrowolnych wpłat i składek członków i sympatyków Stronnictwa" - mówił. Dodał, że to jest przykład "małego błędu i wielkiej kary - powiedział szef MON.

Minister obrony narodowej podczas wizyty w bazie wojskowej w podbiałostockich Karakulach został także zapytany, czy subwencja dla PiS została cofnięta. Jak stwierdził, to decyzja niezależnego organu, jakim jest PKW.

