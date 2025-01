Przyjaciółka Trumpa i była ambasador Georgette Mosbacher apeluje: "Polska powinna dostać Nobla"

Nie grajcie roli dziecka

Bliska znajoma Donalda Trumpa (79 l.) podkreślała jak istotna powinna być roli Polski w relacjach Starego Kontynentu z najpotężniejszym państwem świata. Jest przekonana, że Warszawa i Waszyngton, niezależnie od zmian na szczytach władzy, dalej będą blisko współpracować. - Polska w relacjach z resztą Unii Europejskiej powinna pokazać, że nie gra roli dziecka, tylko dorosłego lidera, którego głos powinien się liczyć. Wiem, że Stany Zjednoczone chcą współpracować z Polską w tworzeniu architektury bezpieczeństwa w Europie w Unii Europejskiej i NATO z przewodnią rolą Polski – wyjaśniała była ambasador. Georgette Mosbacher wielokrotnie podkreślała też jak cenne było zaangażowanie Polski w pomoc Ukrainie, nie tylko tę militarną. - Powinna otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla za pomoc, której udzieliła Ukrainie – podkreślała businesswoman.

Polska jak statek

A uczestniczący również w spotkaniu Władysław Kosiniak – Kamysz (44 l.) porównał nasz kraj do transatlantyku, który reprezentuje najlepsze relacje USA-UE. - Jesteśmy w stanie to zrobić. Mamy do tego potencjał, przyjaźń, obopólne inwestycje, gigantyczne zamówienia, które złożyliśmy i będziemy składać w amerykańskim przemyśle zbrojeniowym - mówił minister obrony narodowej. - Najwyższy czas, by Unia Europejska zdała sobie z tego sprawę, że Polska jest kluczem w relacjach transatlantyckich – puentowała Amerykanka.

NIŻEJ ZDJĘCIA UKAZUJĄCE STYL BYŁEJ AMBASADOR USA W POLSCE:

Express Biedrzyckiej - Marek Migalski | 2025-01-16 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.