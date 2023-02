Przez wojnę Polacy biednieją! Wiemy, jak wielu z nasz narzeka na swoje finanse [SONDAŻ SE]

Inflacja wynosi prawie 20 procent, a ceny żywności rosną jeszcze bardziej. Wszystko za sprawą wojny w Ukrainie, która wywróciła sytuację ekonomiczną w Europie do góry nogami.

Płace i emerytury nie rosną w kryzysie w takim samym stopniu co koszty utrzymania oraz ceny produktów i usług, więc biedniejemy.

– „Czy wojna przełożyła się negatywnie na twoją sytuację finansową?” - takie pytanie zadał Polakom Instytut Badań Pollster. Okazuje się, że aż 58 proc. z nas odpowiedziało twierdząco.

i Autor: SE Czy wojna na Ukrainie przełożyła się negatywnie na Twoją sytuację finansową? Tak 58% Nie 31% Nie wiem/ trudno powiedzieć 11%

Wojna szybko się nie skończy, kryzys też nie

Czy jest nadzieja, że kryzys spowodowany wojną przestanie nam doskwierać? - Wizyta prezydenta USA Joego Bidena (81 l.) była w atmosferze optymizmu i nadziei na triumf Ukraińców. Są przesłanki dla takiej pozytywnej prognozy, ale nie ma dla nich bardzo wysokiego prawdopodobieństwa. Kiedy toczy się wojna przy naszej granicy i jest ryzyko eskalacji konfliktu, to wzrasta ryzyko gospodarcze – tłumaczy ekonomista Ryszard Bugaj. - Do tego rosną wydatki na naszą obronność, co będzie miało jeszcze długo wpływ na naszą sytuację. Niestety trudno ocenić, co się jeszcze wydarzy – dodaje ekspert.

