Przewodniczący PKW odniósł się do decyzji ws. PiS. "Uchwała jest jednoznaczna"

30 grudnia Państwowa Komisja Wyborcza, wykonując postanowienie SN, przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. PKW podkreśliła w uchwale, że nie przesądza, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która wydała to orzeczenie, jest sądem i nie przesądza o jego skuteczności.

W przestrzeni medialnej pojawiły się pytania, czy minister finansów Andrzej Domański powinien w związku z tym wypłacić partii odebraną wcześniej część dotacji, skoro PKW nie przesądziła o statusie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która rozpatrywała skargę PiS na sierpniową decyzję PKW.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak oświadczył w środę w Sygnałach Dnia radiowej Jedynki, że sytuacja związana z przyjętą 30 grudnia uchwałą komisji "jest jednoznaczna".

- Gdyby ta uchwała była niejasna, to nie wyszłoby pismo z Państwowej Komisji Wyborczej informujące o obowiązku wypłaty; sytuacja jest jednoznaczna i pytanie, czy teraz pan minister Domański postąpi jako dobry urzędnik - a ja sądzę, że mimo wszystko jest urzędnikiem, a nie politykiem - i wykona uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej - mówił Marciniak i nadmienił, że w jednym z udzielonych w listopadzie wywiadów Domański nadmienił, że informacja od strony PKW po orzeczeniu SN będzie dla niego wiążąca.

Przewodniczący PKW pytany o słowa premiera Donalda Tuska, który po uchwale PKW napisał na platformie X, że jego zdaniem wynika z niej, że pieniędzy dla PiS "nie ma i nie będzie", powiedział, że on sam oparłby się "mimo wszystko na przepisach prawa, czyli na konstytucji i kodeksie wyborczym".

Marciniak zaznaczył, że do zadań PKW nie należy kwestia przyjęcia, czy istnieje dane orzeczenie SN, czy też nie. Dodał, że orzeczenia SN wiążą wszystkie organy państwowe - w jego ocenie PKW była zobowiązana przyjąć sprawozdanie. Przypominał, że już rok temu kierował prośbę, by uregulować status sędziów powołanych po ustawie o KRS z 2017 roku.

Co dalej zamierza PKW?

Ponadto przewodniczący PKW poinformował, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie komisji z I prezes SN Małgorzatą Manowską. Do jego zorganizowania zobowiązywał Marciniaka przyjęty 30 grudnia przez PKW wniosek o spotkanie z Manowską w celu przeprowadzenia dyskusji dot. składów orzekających SN w sprawach wyborczych.

W piśmie przewodniczącego PKW do ministra finansów napisano, że w związku z uchwałą z 30 grudnia PKW informuje, że "odpadła (...) przesłanka pomniejszenia kwoty dotacji podmiotowej przysługującej partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość w związku z udziałem Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. o kwotę 10 864 488,51 zł. Kwota przysługującej tej partii dotacji podmiotowej wynosi zatem 38 772 567,16 zł” – czytamy w piśmie, do którego dotarł DGP.

Podsumowanie sprawy subwencji PiS

29 sierpnia PKW odrzuciła sprawozdanie komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych z 2023 r. PiS złożyło skargę na tę decyzje do Sądu Najwyższego. 11 grudnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która jest właściwa do rozpatrywania skarg na uchwały PKW, uznała skargę PiS. 16 grudnia PKW zdecydowała o odroczeniu obrad w sprawie sprawozdania PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP" statusu prawnego Izby Kontroli SN. Sprawa wróciła na posiedzenie PKW 30 grudnia.

Status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN jest kwestionowany przez obecny rząd, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, który przywołuje w tej sprawie nie tylko orzecznictwo ETPC czy TSUE, ale także uchwałę połączonych izb Sądu Najwyższego z 2020 r. IKNiSP powstała bowiem na mocy ustawy o SN z 2017 r. i tworzą ją osoby powołane na sędziów SN na wniosek KRS ukształtowanej przepisami nowelizacji ustawy z grudnia 2017 r. - czyli tzw. neosędziowie. Status Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN i jej sędziów jest podawany w wątpliwość także przez część członków PKW.

