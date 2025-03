Przesłuchanie Mateusza Morawieckiego. Polityk zjawił się w siedzibie NIK

Mateusz Morawiecki postanowił zabrać głos przed swoim przesłuchaniem w NIK. Stwierdził, że według jego wiedzy sprawa nie będzie dotyczyć GetBacku ani nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, choć pojawiały się takie informacje. Polityk sądzi, że będzie przesłuchiwany na okoliczności powołania funduszu antycovidowego i wsparcia dla Ukrainy, choć nie ma całkowitej pewności co do tematu przesłuchania. Mimo to podkreślił, ze wchodzi na nie spokojny.

- Według ustaleń dziennikarzy niezależnych od telewizji Tuska, mamy do czynienia z aferą, ale w drugą stronę. Wszystkie te oskarżenia, które padały w domenie publicznej, pryskają jak bańka mydlana, bo okazuje się, że pan, który został zatrzymany, prawdopodobnie został złamany, prawdopodobnie jego zeznania były "wypracowane" - powiedział były premier.

W tym czasie prezes NIK Marian Banaś był obecny w studiu RMF FM, gdzie zabrał głos na temat przesłuchania Mateusza Morawieckiego.

- Chodzi o RARS, ale nie tylko. To kilka obszarów, w których prowadziliśmy kontrole. To PFR i afera GetBack. To są obszary, gdzie wątek pana premiera się przejawia. Chcemy to skonfrontować i sprawdzić, czy z jego strony jest jakaś odpowiedzialność, za którą powinien odpowiadać, czy też nie. Co do RARS, to jest to wątek Pawła S., ale są też szersze wątki […]. Mamy wiedzę, natomiast - zgodnie z naszymi przepisami - obowiązuje nas tajemnica kontrolerska. Mogę przekazać ogólnie, że RARS dokonała zakupu żywności humanitarnej dla Ukrainy - ujawnił.

