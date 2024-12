Przesłuchanie byłego szefa ABW. Komisja ds. Pegasusa: "PiS próbuje zakłócić posiedzenie"

W poniedziałek (2 grudnia) zaplanowano przesłuchanie Piotra Pogonowskiego. Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 roku, będzie przepytywała byłego szefa ABW. Zostanie on doprowadzony na przesłuchanie. Czegoś takiego jeszcze nie było. Relacja z posiedzenia komisja na se.pl.

