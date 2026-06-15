Przesłuchali Kurskiego ws. Ziobry. Pytali go, czy były minister u niego mieszka

Jacek Kurski został wezwany na przesłuchanie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcieli dowiedzieć się, czy ewentualnie pomagał Zbigniewowi Ziobrze w jego wyjeździe do USA i ukrywaniu się, bo jak wiadomo były minister sprawiedliwość jest poszukiwany w związku z prowadzonym przez prokuraturę śledztwie dotyczącym funduszu sprawiedliwości.

Prokurator Przemysław Nowak, czyli rzecznik Prokuratury Krajowej w rozmowie z mediami przekazał, że Kurski pojawił się na przesłuchaniu i odpowiedział na wszystkie zadana mu pytania: - Stawił się dobrowolnie. Złożył zeznania, nie uchylał się od odpowiedzi w sposób bezpodstawny. O treści zeznań nie informujemy. Przede wszystkim chcieliśmy zweryfikować informacje, że Jacek Kurski gości Zbigniewa Ziobro w swoim domu. Tę informację chcieliśmy uzyskać - oświadczył prokurator.

Sam Jacek Kurski jeszcze przed przesłuchaniem, w rozmowie z Polskim Radiem, przyznał, że jeśli chodzi o to, gdzie jest Zbigniew Ziobro, to były minister sprawiedliwości u niego nie mieszka, co więcej, Kurski przyznał, że Ziobro nigdy nie przekroczył progu jego i jego żony domu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast faktem jest, że obaj mają ze sobą kontakt: - Mamy kontakt. (...) Znam kilkudziesięciu Polaków przebywających w Stanach Zjednoczonych. Do tego grona dołączył Zbigniew Ziobro. Oczywiście rozmawiamy telefonicznie - jakieś drobne rady w sprawach szkół, dzieci i tak dalej. To są rzeczy zupełnie życiowe, natomiast nie zajmuję się sprawą karną - podkreślił.

Przypomnijmy, że w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości prokuratura zarzuca byłemu ministrowie, posłowie Zbigniewowi Ziobrze m.in., że jako szef Ministerstwa Sprawiedliwości miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Zarzucanych jest mu popełnienie 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

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