Przerażające prognozy norweskiego wywiadu. Putin użyje broni atomowej?

Portal Unian poinformował, że eksperci zatrudnieni w norweskim wywiadzie twierdzą, że jeżeli wojna na Ukrainie rozwinie się w regionalną konfrontację z udziałem państw członkowskich NATO, Federacja Rosyjska może demonstracyjnie użyć taktycznej broni jądrowej. W swoim raporcie ocenili, że "strona rosyjska jest w stanie użyć takiej broni na podstawie twierdzenia, że istnieje zagrożenie dla istnienia Federacji Rosyjskiej". Aby dodatkowo uargumentować tę złowieszczą wizję dodali, że rosyjska doktryna nuklearna jest częściowo dostępna dla opinii publicznej i jest podstawą tego, kiedy i jak Rosja może użyć broni masowego rażenia.

Zgodnie z nią władze rosyjskie mogą użyć broni jądrowej w przypadku użycia broni masowego rażenia przeciwko Federacji Rosyjskiej lub jej sojusznikom lub w przypadku ataku konwencjonalnego, w wyniku którego istnieje realne zagrożenie istnienia państwa rosyjskiego. - Kreml celowo tworzy niepewność co do gotowości Rosji do użycia broni nuklearnej. Jeśli konflikt przerodzi się w wojnę regionalną z udziałem NATO, Rosja może użyć broni nuklearnej na tej podstawie, że wojna zagraża istnieniu Rosji. W takim przypadku demonstracyjne użycie broni jądrowej przewiduje użycie taktycznych ładunków nuklearnych - czytamy.

