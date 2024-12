Przeor ujawnia, jak wyglądało przeszukiwanie klasztoru. Szukano Romanowskiego

- O ile wiem, nikt nie prosił nas wcześniej o żadne materiały, nie zwracał się do nas w żaden sposób. Biorąc pod uwagę stanowisko wysokich urzędników policyjnych, to zupełnie niezrozumiałe. Gdyby były jakiekolwiek przesłanki świadczące o naszych powiązaniach z panem Romanowskim, z pewnością wszystko zostałoby odebrane inaczej - opowiadał duchowny. - Przyznam szczerze, w momencie przeszukania nie wiedziałem nawet, kim jest i jak pan Romanowski wygląda. Mógł oczywiście wejść w miejsca ogólnodostępne dla wiernych i turystów. Nigdy jednak nie był naszym gościem, nie był odpowiedzialny za cokolwiek, co organizował klasztor - dodał.