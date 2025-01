Przemysław Czarnek ostro o prof. Dudku! "Trzeba być nieprawdopodobnie bezczelnym"

Wielki sukces Sławomira Mentzena! Ma powody do radości

o co chodzi?

Autor:

Prof. Antoni Dudek w jednej ze swoich wypowiedzi nazwał Karola Nawrockiego człowiekiem bezwzględnym i zdeterminowanym do osiągnięcia sukcesu. Krótko potem n a spotkaniu prezesa IPN obecny na sali duchowny zasugerował, by ten przy spotkaniu z politologiem "wymierzył mu prawy albo lewy prosty". Karol Nawrocki nie upomniał go za te słowa.

Politolog z kolei postanowił zaprosić Karola Nawrockiego do swojego programu "Dudek o polityce" na kanale Super Expressu w serwisie YouTube, gdzie mogliby merytorycznie porozmawiać na przykład o sukces IPN.

Teraz do "sporu" odniósł się Przemysław Czarnek, który ostro skrytykował prof. Antoniego Dudka na antenie Radia Zet.

Przemysław Czarnek o prof. Dudku

Były minister edukacji został zapytany o sytuację, do jakiej doszło na spotkaniu z Karolem Nawrockim. Jego zdaniem duchowny użył przenośni nawiązującej do boksu, który prezes IPN niegdyś trenował.

- Księże proboszczu, niech ksiądz nie ulega presji. Atakują nas ludzie, którzy chodzili po ulicach, krzyczeli wyp…, jeb…, pier… i nikomu to nie przeszkadzało. A dziś my mamy się tłumaczyć z tego, że ksiądz Jóźwiak użył przenośni?! Na litość boską! - mówił wzburzony.

Poseł PiS ostro ocenił zachowanie politologa. Jego zdaniem ten zachowuje się bardziej jak konkurent Karola Nawrockiego niż naukowiec.

- Z garnituru naukowca stał się politykiem, który chyba będzie chciał startować w wyborach, bo zachowuje się jak kontrkandydat Karola Nawrockiego, a teraz jeszcze udaje dziennikarza. Trzeba być nieprawdopodobnie bezczelnym i mieć tupet jak Dudek, żeby takie rzeczy robić - stwierdził Przemsław Czarnek.

Widać, że całe zajście budzi wielkie emocje, nawet u postronnych obserwatorów.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Przemysław Czarnek:

Sonda Czy Karol Nawrocki to dobry wybór na kandydata PiS? Tak, ma szansę na wygraną. Nie, partia powinna poszukać innego kandydata. Nie mam zdania.