Antoni Dudek rzucił wyzwanie Karolowi Nawrockiemu! Zaprosił do swojego programu na kanale Super Expressu

- Pozwolę sobie zaprosić pana Nawrockiego do mojego programu. Dzisiaj formułuję publicznie to zaproszenie do mojego programu na kanale Super Expressu "Dudek o polityce". Chętnie z nim porozmawiam konkretnie o bilansie IPN. Uważam, że prezes Nawrocki bardzo się chwali swoimi osiągnięciami jako lider IPN-u, ale żebyśmy skonkretyzowali w dłużej, ponad godzinnej rozmowie, przeanalizowali punkt po punkcie te sukcesy. Myślę, ze to coś, co byłoby bardzo ciekawe dla wyborców. To jest jego główna legitymacja także po stronie PiS-owskiej do kandydowania. On uważa, że pod jego rządami IPN rozkwitł. Ja mam dokładnie odmienne zdanie i pora, żebyśmy to skonfrontowali - powiedział politolog na antenie TVN24.