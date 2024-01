Przejmujące słowa o chorym Ziobrze. Bliscy ludzie szefa Suwerennej Polski wzruszająco

Zbigniew Ziobro od ponad dwóch miesięcy nie pokazuje się w mediach. Wszystko to przez jego kłopoty zdrowotne. "Super Express" pierwszy informował, że były minister sprawiedliwości choruje. Teraz musi skupić się na sobie i swoich sprawach. Na szczęście ma wokół siebie ludzi, którzy go wspierają. Słowa wsparcia i modlitwy płyną od partyjnych kolegów. Każdy z nich kibicuje i dodaje otuchy liderowi w trudnym czasie. W rozmowie z "Faktem" głos zabrał Michał Wójcik, który, co prawda nie wchodził w szczegóły, ale przyznał: - Mam nadzieję, że szybko wróci. Jest potrzebny. Miał rację w tych najtrudniejszych sprawach, wokół których toczy się dyskurs. Powinien wrócić do parlamentu, niestety jest chory. Ale wróci, wróci... - dopinguje szefa polityk Suwerennej Polski.

Poseł Sebastian Kaleta zaś dodał: - Trzymamy kciuki, kierujemy modlitwy by wkrótce, już jako zdrowy człowiek, wrócił do parlamentu i wykonywał swoje obowiązki, bo patrząc na ostatnie wydarzenia jest niezwykle potrzebny - podkreślił. To, że wiele osób przesyła dobre myśli, z pewnością pomaga choremu i daje mu świadomość, że w swoich zmaganiach nie jest sam.

Dariusz Joński: Zbigniew Ziobro może być przesłuchany w szpitalu