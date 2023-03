Poseł Mariusz Kałużny wpłacił na dom dziecka, bo przegrał zakład o emeryturę Tuska

O co chodzi? 18 marca w trakcie audycji "Minęła 20" w TVP poseł Kałużny odniósł się do ujawnionej dzień wcześniej informacji, że Donald Tusk pobiera, jako 65-latek. emeryturę z Unii Europejskiej w wysokości ok. 21 tys. zł brutto. Kałużny przypomniał, że to Tusk jako premier polskiego rządu forsował podniesienie wieku emerytalnego dla Polaków do 67 lat.

Poseł Kałużny pyta: Kto ma w Polsce wyższą emeryturę niż Tusk?

W trakcie programu na żywo zwrócił się do widzów: „Ogłaszam konkurs na całą Polskę. Nagrodą może być moje jednomiesięczne uposażenie poselskie. Oddam je na dom dziecka w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli znajdzie się jeden człowiek, który ma w Polsce wyższą emeryturę niż Donald Tusk".

Nie minęło kilka minut, a prowadzący program przywołał przykład 80-latka, który pracował do późnego wieku i ma wyższą emeryturę zusowską niż Tusk dostaje z Unii.

Przegrał zakład, wpłacił pieniądze, teraz wzywa do tego samego Tuska

Kałużny wywiązał się z zakładu. - Oto dowód przelewu - pokazał nam dokument, potwierdzający przelew na 7 tysięcy złotych. W kontekście pytania o najwyższą emeryturę w kraju twierdzi jednak, że... wcale nie przegrał, bo chodziło mu o równolatków Tuska. - Wzywam przewodniczącego PO Donalda Tuska, który twierdził, że nie można przechodzić na emeryturę w wieku 65 lat, bo to zdemoluje system emerytalny, żeby też przeznaczył jedną europejską emeryturę na cele charytatywne - dodał. Poseł Solidarnej Polski zapowiada, że złoży oficjalne pismo do ZUS, w którym poprosi o potwierdzenie, czy są w Polsce emeryci w wieku 65 l., którzy mają tak wysoką emeryturę jak Donald Tusk, a jeśli tak, to ilu.

