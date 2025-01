Przed laty Leszek Miller nazwał Ziobrę zerem. "Przeszacowałem"

- Użyłem tego epitetu z całą świadomością. Trzeba zresztą przyznać, że przesłuchania przed pierwszą komisją śledczą, tą rywinowską, wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. Członek komisji mógł przesłuchiwać świadka przez cały dzień, nie tak jak dzisiaj, gdy jest ograniczony czas. Ziobro to wykorzystał. Przesłuchanie wyglądało w ten sposób, że my we dwóch rozmawialiśmy, a wszyscy pozostali mogli się co najwyżej przysłuchiwać - mówił.