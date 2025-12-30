Prokuratura zabrała głos ws. członków PKW! O co chodzi?

Prokuratura w Szczecinie oskarża 13 osób o zaniedbania przy liczeniu głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Zarzuty obejmują błędne przypisanie głosów i liczne uchybienia proceduralne, które doprowadziły do fałszywego wyniku.

Mimo przyznania się do winy jednego z podejrzanych, prokuratura wnioskuje o warunkowe umorzenie postępowania.

Poznaj szczegóły tej sprawy i dowiedz się, co dalej zadecyduje sąd.

Jak poinformowała Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, wniosek do Sądu Rejonowego w Świnoujściu dotyczy trzynaściorga podejrzanych, którzy "nie dopełnili obowiązków przy liczeniu głosów na poszczególnych kandydatów w związku z drugą turą wyboru prezydenta, czym działali na szkodę interesu publicznego". Głównym zarzutem jest nieprawidłowe przeliczenie kart do głosowania i błędne ustalenie liczby ważnych głosów. Prokuratura wskazała, że "podczas liczenia głosów członkowie komisji doprowadzili do tego, że w grupie kart zawierających głosy oddane na kandydata Karola Nawrockiego znalazły się dwie karty z ważnymi głosami oddanym na kandydata Rafała Trzaskowskiego".

Dodatkowe zarzuty

Oprócz błędnego przypisania głosów, prokuratura zarzuca członkom komisji szereg zaniedbań proceduralnych. Wskazano, że nie sporządzili ręcznie projektu protokołu głosowania ani nie rozliczyli kart do głosowania na odpowiednim formularzu. Co więcej, przewodnicząca komisji lub jej zastępca nie przekazali operatorowi informatycznemu sporządzonego ręcznie projektu protokołu. Podejrzani nie sprawdzili i nie porównali danych z wydrukowanego przez operatora informatycznego projektu protokołu głosowania z danymi z ręcznie sporządzonego projektu protokołu. Te zaniedbania doprowadziły do sytuacji, w której "faktycznie kandydat Rafał Trzaskowski otrzymał o 82 głosy więcej niż kandydat Karol Nawrocki" w protokole głosowania.

Wniosek o warunkowe umorzenie

Prokuratura podkreśliła, że "wątpliwości nie budziła ich wina, jak i sprawstwo". Mimo to, śledczy uznali, że w sprawie "zachodzą przesłanki umożliwiające warunkowe umorzenie postępowania karnego prowadzonego wobec podejrzanych". Jeden z podejrzanych przyznał się do zarzucanego czynu. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres próby jednego roku został uzasadniony warunkami i właściwościami osobistymi sprawców. Dodatkowo, prokurator wnioskował o orzeczenie nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Decyzję w tej sprawie podejmie Sąd Rejonowy w Świnoujściu.