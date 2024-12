Prokuratorzy chcą wydania czerwonej noty dla Marcina Romanowskiego. Co to znaczy?

Bronisław Komorowski odniósł się do sprawy Andrzeja Dudy. "Byli prezydenci powinni zarabiać tyle, żeby nie dorabiać"

Komentarz do nominacji na członka MKOl

W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Romanowskiego. Poseł nie stawił się na posiedzeniu sądu. W czwartek prokurator kierujący śledztwem wydał list gończy za posłem podejrzewanym w śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości (FS).

Korneluk powiedział w środę w programie "Bez uników" w radiowej "Trójce", że we wtorek prokuratorzy skierowali wniosek do krajowego biura Interpolu o tzw. czerwoną notę. Pozwoli to - jak wyjaśnił - na poszukiwanie byłego wiceministra sprawiedliwości w obszarze międzynarodowym. "I w dniu dzisiejszym jest przygotowany wniosek i dzisiaj będzie skierowany o europejski nakaz aresztowania" - poinformował Korneluk.

Powiedział też, że prokuratura nie ma obecnie dowodów, by postawić zarzuty w sprawie FS byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze.

Z informacji prokuratury wynika, że Marcin Romanowski 6 grudnia wypisał się z placówki medycznej, w której przeszedł planowany zabieg lekarski. Dodatkowo od tamtego dnia poseł ma wyłączone telefony zarejestrowane na jego dane osobowe - nie jest znane także miejsce jego pobytu.

