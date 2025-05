Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Prof. Rychard: Mentzen gra o własną pozycję i jest w tym autentyczny

Prof. Andrzej Rychard skomentował w "Expressie Biedrzyckiej" ostatnie wydarzenie kampanii wyborczej i politycznej gry, jaką z kandydatami drugiej tury, uprawiał Sławomir Mentzen. Zdaniem profesora: - Mentzen wie, że Konfederacja nie może stać się przystawką PiS. Co to konkretnie znaczy? zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.