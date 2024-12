Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

SEDNO SPRAWY

Prof. Piotrowski: Polska nie jest bardziej praworządna

Prfof. Ryszard Piotrowski w Radiu Plus przyznał, że rok po zmianie władzy Polska nie jest krajem bardziej praworządnym: - Jeśli byśmy przyjęli, że takim kryterium praworządności jest to, że prawo rządzi rządem a nie odwrotnie to możemy powiedzieć, że tu niewiele się zmieniło. Rząd stara się rządzić prawem i jeszcze do tego stara się tak to czynić żeby ten wzorzec czyli to prawo podlegało pewnej reinterpretacji wedle ambicji i oczekiwań rządu. Tak więc nie sądzę żeby można było mówić, że dokonała się jakaś zmiana jakościowa, a wtedy była by rzeczywiście jakąś zmianą jakościową gdyby udało się osiągnąć stan, w którym prawo ma przewagę nad polityką. Ale na to się nie zanosi - ocenił.