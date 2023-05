Prof. Marek Konopczyński, prof. Mirosława Kątna, Aleksandra Sidorenko w "Expressie Wieczornym". NA ŻYWO o godz. 18

Express Wieczorny [12.5.2023]

Gośćmi "Expressu Wieczornego" 12 maja będą prof. Marek Konopczyński, pedagog resocjalizacyjny, prof. Mirosława Kątna, przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz Aleksandra Sidorenko, pięściarka. Eksperci poruszą tematy związane z dramatycznym losem i śmiercią 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Program poprowadzi Iwona Kutyna. Start o godz. 18. Program można oglądać na kanale Super Expressu na You Tube oraz na Facebooku.

Przypomnijmy, 8-letni Kamil z Częstochowy zmarł w wyniku obrażeń, jakich doznał w swoim domu. Ojczym miał pastwić się nad dzieckiem, polewać go wrzątkiem i rzucać na rozgrzany piec węglowy. Matka miała na to pozwalać. W domu, w którym dochodziło do dantejskich scen mieszkało też wujostwo chłopca. Niestety, okazało się, że i na ich pomoc dziecko nie ma co liczyć. W jednym z programów telewizyjnych, wuj zarzekał się, że nie było go podczas najgorszego, jak się okazało, śmiertelnego zdarzenia, a po powrocie do domu widział czerwoną twarz dziecka, ale nie dopytywał, co się stało.

W "Expressie Wieczornym" eksperci w dyskusji poruszą ten temat.

Sonda Czy można było zapobiec gehennie Kamilka z Częstochowy? Tak, zdecydowanie Nie Nie mam zdania