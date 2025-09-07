Prezydent Karol Nawrocki na dożynkach dziękował polskiej wsi za poparcie w wyborach, obiecując reprezentowanie jej interesów i podkreślając jej kluczową rolę w bezpieczeństwie żywnościowym kraju.

Nawrocki zapowiedział dążenie do przyjęcia projektu ustawy o ochronie polskiej wsi, który ma zakazać wykupu polskiej ziemi, oraz sprzeciw wobec umowy handlowej UE z Mercosur.

Prezydent podkreślił, że polska wieś to "serce polskiej tradycji i dziedzictwa narodowego", a jej mieszkańcy wychowują patriotów i służą w służbach mundurowych.

Ogólnopolskie dziękczynienie za plony w Częstochowie, pod hasłem "Do Maryi w Roku Jubileuszowym", jest organizowane przez Krajowe Duszpasterstwo Rolników

Jakie obietnice prezydent złożył rolnikom?

Podczas ogólnopolskich dożynek na Jasnej Górze prezydent Karol Nawrocki wprost podziękował polskiej wsi za poparcie w ostatnich wyborach, podkreślając, że będzie jej głosem na arenie krajowej i międzynarodowej. „Z polskiej wsi idzie mądrość która pozwala wygrać wybory” – stwierdził, zwracając się do rolników. W swoim przemówieniu złożył dwie kluczowe deklaracje. Pierwsza dotyczyła ochrony krajowego rynku. Wskazał też na konieczność zbudowania mniejszości blokującej dla umowy handlowej UE z Mercosur, bo – jak ocenił – nie jest ona w interesie polskiego rolnika. Druga obietnica to działania legislacyjne mające na celu zabezpieczenie gruntów rolnych. Prezydent zadeklarował, że będzie się wywiązywał z obietnic, które podsumował hasłem: „Polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole”.

Dlaczego umowa UE z Mercosur jest groźna dla rolników?

Umowa handlowa Unii Europejskiej z krajami Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj) od lat budzi ogromne kontrowersje w sektorze rolnym. Choć kolegium komisarzy unijnych przyjęło niedawno porozumienie, zapowiadając mechanizmy ochronne, takie jak hamulec bezpieczeństwa i rekompensaty, wiele państw członkowskich pozostaje sceptycznych. Francja i Polska są przeciwne podpisaniu umowy, ponieważ obawiają się otwarcia europejskiego rynku na żywność z krajów Ameryki Południowej. Tańsze produkty, produkowane często przy niższych standardach środowiskowych i socjalnych, mogłyby stanowić nieuczciwą konkurencję dla europejskich, w tym polskich, gospodarstw. Zapowiedź prezydenta o budowie koalicji blokującej to sygnał, że Polska będzie aktywnie walczyć o interesy swoich producentów rolnych na forum UE.

Co zakłada ustawa o ochronie polskiej ziemi?

Drugim filarem prezydenckich obietnic jest projekt ustawy mający na celu ochronę polskiej ziemi przed wykupem, o którym prezydent mówił, argumentując, że „tyle mamy Rzeczpospolitej, ile mamy ziemi”. Inicjatywa legislacyjna, podpisana przez niego na początku sierpnia, odnosi się m.in. do wygasającego w 2026 roku moratorium na sprzedaż państwowych gruntów rolnych. Projekt ma na celu wprowadzenie trwałych mechanizmów prawnych, które uniemożliwią lub znacząco utrudnią nabywanie polskiej ziemi rolnej przez podmioty zagraniczne, co ma zagwarantować, że pozostanie ona w polskich rękach. Prezydent podkreślił, że liczy na szybkie przyjęcie tej inicjatywy przez parlament.

Wieś jako fundament bezpieczeństwa i tradycji

W swoim wystąpieniu prezydent Nawrocki wielokrotnie podkreślał strategiczną rolę rolnictwa i obszarów wiejskich dla państwa. Wskazał, że to właśnie praca rolników gwarantuje Polsce niezależność w produkcji żywności. „Dzięki wam Polska jest bezpieczna żywnościowo. Zawdzięczamy wam nasze bezpieczeństwo, dlatego jesteście tak ważni w całej architekturze bezpieczeństwa państwa polskiego” – dodał prezydent Nawrocki. Zaznaczył również, że „polska wieś to serce polskiej tradycji i naszego dziedzictwa narodowego”. Podziękował członkom Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich za pielęgnowanie tożsamości oraz wychowywanie kolejnych pokoleń w duchu patriotyzmu.

