Prezydent Wrocławia jest 29. osobą zatrzymaną w śledztwie dot. Collegium Humanum. Podejrzani usłyszeli 150 zarzutów!

Czy Jacek Sutryk zostanie aresztowany?

– Dzisiaj rano do sprawy podejrzenia przestępstw i nieprawidłowości w Collegium Humanum, na polecenie prokuratora agenci CBA zatrzymali prezydenta Wrocławia. Po zakończeniu czynności procesowych zatrzymany został przewieziony do wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach - poinformował wczoraj rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński. Później na konferencji wyjaśnił, że Jacek Sutryk został zatrzymany w domu. – O dalszym losie zatrzymanego zdecyduje prokurator prowadzący sprawę – dodał Dobrzyński.

Rektor uczelni zatrzymany przez CBA. Studenci składają pozew zbiorowy

– Prezydentowi Wrocławia Jackowi S. zostaną postawione zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w dawnej uczelni Collegium Humanum - oznajmił krótko rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak we wpisie na platformie X.

Jakie zarzuty usłyszy Sutryk? Nie wiadomo. Prezydent Wrocławia jakiś czas temu poinformował, że dyplomy Collegium Humanum otrzymało ok. 10 urzędników wrocławskiego magistratu, w tym on sam. Jak twierdził skończył studia, zdał egzamin i zapłacił za nauczanie z własnych pieniędzy.

Polityk PiS z poważnymi zarzutami

W sprawie Collegium Humanum do tej pory zatrzymano w sumie 28 osób. Usłyszały one łącznie 150 zarzutów. Dyplomy warszawskiej uczelni otrzymało wiele znanych osób, w tym celebrytów i polityków. Przypominamy, że we wrześniu zarzuty usłyszał były europoseł PiS Ryszard C. oraz jego żona Emilia H. Chodzi o śledztwo dotyczące m.in. zorganizowanej grupy przestępczej działającej na Collegium Humanum. Polityk miał powoływać się na wpływy w ministerstwach oraz przyjąć od rektora Collegium Humanum – Pawła Cz. łapówkę (nie mniej niż 92,2 tys. zł). Emilia H. Miała dostać dyplom studiów podyplomowych. Prokurator zgodził się na wypuszczenie małżeństwa za kaucją.