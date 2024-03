Trzaskowski kpi z pomysłu Czarnka na zmianę nazwy PiS. Ma swój

Dzwonił do Tadli!

Przemysław Czarnek udzielił wywiadu „Wirtualnej Polsce”, w którym powiedział, że „wyobraża sobie, że PIS zmieni nazwę”. Do tych słów podczas konwencji otwierającej kampanię do wyborów samorządowych w Piasecznie, odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski: - Na razie ta nazwa wygląda tak, jak widzimy. Podsłuchy i strach. Tylko to w tej chwili widać w partii, która niszczyła samorząd i demokrację. Mają tyle wewnętrznych konfliktów, że dzisiaj będą próbowali budować miraż. Kogoś, kim nie są.

Nie szczędził także cierpkich słów – całej formacji dowodzonej przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego:

- Chcemy zakończyć erę PiS, erę populizmu, tych, którzy próbowali samorząd niszczyć. Zastanawiam się, jak przy zerowej wiarygodności oni chcą startować w wyborach. Dzisiaj próbują pokazać się w innym świetle, nawet myślą nad zmianą nazwy. Nie dziwi mnie to. Nie mają nic wspólnego z prawem i sprawiedliwością - powiedział Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy nie omieszkał również skomentować kampanii wyborczej Tobiasza Bocheńskiego, który ubiega się z ramienia PIS o fotel zajmowany obecnie przez Trzaskowskiego :

-Który nagle kocha równe prawa. Kocha prawa kobiet. Przejścia przez ulice, nadziemne. Próbuje robić aplikacje, które dawno funkcjonują. Chce wyrównywać płace. Te wybory o tym są. Żeby się nie dać nabierać na ludzi, którzy niszczyli samorząd, dzisiaj będą próbowali udawać co innego. Nie dać się nabierać na ludzi, którzy chcą występować pod innym szyldem; może stąd ta zmiana nazwy. My się swojego szyldu nie wstydzimy, bo to właśnie KO i PO stały na straży samorządności.

Trzaskowski zwrócił również uwagę, jak ważna jest współpraca pomiędzy koalicjantami obozu rządzącego w tych wyborach:

- Dlatego tak ważne jest porozumienie, dlatego ze sobą rozmawiamy (...) z naszymi przyjaciółmi z Trzeciej Drogi, porozumiewamy się, tam, gdzie to możliwe, z Lewicą, namawiamy ruchy społeczne, namawiamy wszystkich, którym zależy na samorządności, żeby startowali albo z naszych list albo, żebyśmy przyjaźnie konkurowali i później, żebyśmy mogli wygrać walkę o silny samorząd – zaznaczył prezydent Warszawy.