Prezydent podpisał dwie nowe ustawy. Wiele osób skorzysta

Ustawa o systemie kaucyjnym opakowań wdrożą dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Według nowelizacji, że do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Zgodnie z opublikowanym w kwietniu projektem rozporządzenia ma ona wynieść 50 gr. Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

System kaucyjny zostanie wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 r. Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Druga ustawa zakłada utworzenie Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), czyli zespołu rozwiązań organizacyjno-technicznych umożliwiających zainteresowanym dostęp do informacji emerytalnej m.in. do stanu oszczędności emerytalnych zakłada Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej, którą podpisał prezydent.

- W ustawie określono zasady funkcjonowania CIE, zasady dostępu do informacji emerytalnej oraz warunki korzystania z usług elektronicznych świadczonych za pomocą CIE - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta.

Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej przewiduje, że za pośrednictwem tego systemu użytkownicy będą mieli dostęp do informacji o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń. W jednym miejscu mają być prezentowane informacje o stanie kont w systemach prowadzonych przez ZUS i KRUS, prywatnym filarze pracowniczym, czyli w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE), a także w prywatnym filarze indywidualnym: IKE, IKZE i OFE. Informacje z CIE będzie można uzyskać za pośrednictwem domeny gov.pl albo poprzez aplikację mobilną.

