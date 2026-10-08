Prezydent nie wyznaczył terminu ślubowania Macieja Berka. Wybrany sędzia nie może objąć urzędu w TK

Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września 2026 roku

Kancelaria Prezydenta nie wyznaczyła terminu przyjęcia ślubowania i zażądała dokumentów dotyczących praktyki prawniczej Berka

Prof. Marcin Matczak ocenił, że prezydent nie może odmówić przyjęcia ślubowania

Spór dotyczy obsady Trybunału Konstytucyjnego oraz tego, czy prezydent może wstrzymać objęcie urzędu przez sędziego wybranego przez Sejm

Maciej Berek wciąż czeka na ślubowanie

Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września 2026 r. Jego kadencja miała rozpocząć się 16 września, ale dotąd nie złożył ślubowania wobec prezydenta Karola Nawrockiego.

Kancelaria Prezydenta nie wyznaczyła terminu przyjęcia ślubowania. Zażądała też od Berka dokumentów potwierdzających co najmniej dziesięcioletnią praktykę prawniczą. Dopóki procedura nie zostanie zakończona, wybrany przez Sejm sędzia nie może objąć urzędu.

Czy prezydent może wstrzymać objęcie urzędu przez sędziego TK?

W „Expressie Biedrzyckiej” prof. Marcin Matczak przekonywał, że sednem sporu jest odmowa przyjęcia ślubowania, a nie samo sformułowanie przepisu o jego złożeniu wobec prezydenta. Jego zdaniem prezydent nie ma kompetencji, by decydować, czy osoba wybrana przez Sejm obejmie urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Zdaniem Matczaka przepisy należy interpretować jako całość, z uwzględnieniem hierarchii źródeł prawa. Konstytucja stoi w niej wyżej niż ustawa, dlatego przepis ustawy nie może, jak przekonywał, dawać prezydentowi prawa do blokowania obsady Trybunału.

Odwołał się także do zasady legalizmu, zgodnie z którą organy władzy działają na podstawie i w granicach prawa. Ostrzegł, że domniemywanie kompetencji niewynikających wprost z przepisów mogłoby prowadzić do nieuzasadnionego rozszerzania władzy.

To nie pierwszy spór o ślubowania sędziów TK

Sprawa Berka jest częścią wcześniejszych sporów o obsadę Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Nawrocki nie przyjął też ślubowań od kilku innych osób wybranych przez Sejm. Część z nich złożyła w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta, ale Kancelaria Prezydenta nie uznała tej procedury, a prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich do orzekania.

Pojawiły się też doniesienia o postępowaniu Prokuratury dotyczącym utrudniania objęcia urzędów przez sędziów wybranych przez Sejm. Matczak ocenił, że konflikt nie rozstrzygnie się już wyłącznie na gruncie prawa. Jego zdaniem ma on również wymiar polityczny i może wpłynąć na ocenę działań władz przez wyborców.

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