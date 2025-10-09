Prezydent Nawrocki napisał do szefowej Komisji Europejskiej: "Polska nie zgodzi się"

Prezydent Karol Nawrocki skierował list do Ursuli von der Leyen w sprawie polityki migracyjnej UE.

Nawrocki podkreśla, że Polska nie zgodzi się na działania KE zmierzające do rozlokowania nielegalnych migrantów.

Dowiedz się więcej o stanowisku prezydenta i oczekiwaniach wobec Unii Europejskiej.

Nawrocki napisał list do von der Leyen

Prezydent Karol Nawrocki postanowił napisać list do przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen. Chodzi o sprawę nielegalnej migracji i działania UE w tej kwestii. Nawrocki już na początku listu podkreślił, że wschodnia granica naszego kraju od kilku lat jest poddawana presji migracyjnej przez reżim moskiewski przy użyciu białoruskiego państwa i służb specjalnych: - Polskie państwo przeznacza znaczne zasoby na zagwarantowanie bezpieczeństwa wschodniej granicy UE i bierze na siebie koszty wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy.

Dalej wskazał, iż Polska przyjęła bardzo wielu uchodźców z Ukrainy, gdy a została w 2022 roku napadnięta przez Rosję: - Zaoferowaliśmy nie tylko nasze własne domy, ale też potrzebne w tamtym momencie wsparcie państwa. Polska zachowała się solidarnie, pomimo że nie obowiązywał jej przymus solidarności - podkreślił Nawrocki.

Prezydent zwrócił także w liście uwagę na fakt, że " nielegalna migracja jest problemem, z którym Europa musi sobie poradzić, ale rozwiązaniem nie jest przymusowe odsyłanie migrantów do krajów Europy Środkowo–Wschodniej". - Naszym wspólnym zadaniem powinno być przede wszystkim uszczelnianie granic i walka z przemytnikami - dodał.

Karol Nawrocki przypomniał, że już w czasie kampanii wyborczej zapowiedział, iż nie wyrazi zgody na wdrażanie Paktu o Migracji i Azylu w Polsce.

- Jednocześnie podtrzymuję gotowość do współpracy w zakresie ochrony granic, wspólnych działań operacyjnych, wymiany informacji i wsparcia technicznego dla państw członkowskich najbardziej narażonych na presję migracyjną - przyznał. List zakończył słowami:

Szanowna Pani Przewodnicząca, przed Komisją Europejską stoją w najbliższym czasie istotne decyzje, uprzejmie informuję więc, że Polska nie zgodzi się na jakiekolwiek działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowywania w Polsce nielegalnych migrantów i liczę, że w swoich działaniach uwzględni Pani ten fakt.

Prezydent Karol Nawrocki wystosował list do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w którym poinformował, że Polska nie zgodzi się na jakiekolwiek działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania w Polsce nielegalnych migrantów. pic.twitter.com/JVGsMuaNIw— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) October 9, 2025