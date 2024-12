i Autor: ART SERVICE Andrzej Duda

Noworoczne orędzie

Prezydent mocno skrytykował rząd. Mówił też o wyborach prezydenckich

Prezydent Duda jak co roku wygłosił orędzie noworoczne. W jego ocenie rząd Donalda Tuska skupił się na pogłębianiu podziałów i wzmacnianiu konfliktów, a także doprowadził do chaosu w wymiarze sprawiedliwości. Duda zapewnił też ,że najważniejsze dla niego jest bezpieczeństwo Polek i Polaków. Odniósł się też do wyborów prezydenckich.