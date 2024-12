Prezydent Duda zostanie członkiem MKOL? Alvin Gajadhur skomentował tę rekomendację

Nagła decyzja PKOL ws. prezydenta

Informacja o decyzji PKOL była była zaskoczeniem nawet dla członków Komitetu. Tego punktu nie było w porządku obrad. Niemniej za podjęciem uchwały głosowało o rekomendacji dla prezydenta Andrzeja Dudy było 29 członków zarządu PKOL, czterech było przeciw, a sześć osób się wstrzymało. Zarząd PKOl liczy 60 osób. Wielu członków Komitetu było nieobecnych. O tym, że polski prezydent powinien zostać członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego przekonywał prezes PKOl Radosław Piesiewicz, który wskazał, że głowa państwa jest osobą oddaną olimpizmowi.

"Godnie reprezentowałby Polskę"

O rekomendację dla prezydenta na członka MKOL został zapytany prezydencki doradca Alvin Gajadhur w „Wieczornym Expressie”. – Pan prezydent Duda skupia się teraz na wypełnianiu obowiązków głowy państwa, do początku sierpnia jest prezydentem, ma obowiązki, będzie je wypełniał. Natomiast co będzie później, to pan prezydent się do tego ustosunkuje, przedstawi swoja opinię na ten temat – powiedział Gajadhur. – Międzynarodowy Komitet Olimpijski to bardzo ważne gremium, dużo znaczy w świecie i na pewno pan prezydent Andrzej Duda, jako osoba znana, poważana, godnie reprezentowałby Polskę w tym gremium, w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim - podkreślił w rozmowie z nami doradca prezydenta.

Włodzimierz Czarzasty w szpitalu! Wicemarszałek nagle zniknął z polityki

Pierwsza Sesja MKOl na której Andrzej Duda mógłby zostać wybrany na członka MKOl, zaplanowana jest w lutym 2026 w Mediolanie, przy okazji zimowych igrzysk olimpijskich. PAP informuje, że formalnie jednak nie ma przeszkód, by wybrać urzędującą głowę państwa. W marcu 2025 odbędzie się Sesja w Grecji, ale tam zasadniczym punktem obrad będzie wybór następcy Bacha na stanowisku przewodniczącego.

Długa kadencja członków Komitetu

Ogólna liczba członków MKOl nie może przekraczać 115, obecnie jest ich 111. Wszyscy członkowie wybierani są na ośmioletnią, odnawialną kadencję. Członkowie MKOl wybrani w latach 1967-99 mogą pełnić tę funkcję maksymalnie do 80. roku życia, a wybrani po roku 1999 do ukończenia 70 lat.

2024_12_05_Wieczorny Express Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.