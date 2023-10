Prezydent Duda podjął decyzję, po dymisji generałów! Klamka zapadła. Nowe nazwska w grze

W poniedziałek rano szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak oraz Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski złożyli wypowiedzenia stosunku służbowego. Następnego dnia odbyła się narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Szef BBN Jacek Siewiera skomentował sprawę tak: - We wtorek prezydent Andrzej Duda w porozumieniu z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem podjął decyzję o wyznaczeniu i mianowaniu nowych dowódców - przekazał. Siewiera pytany był o powody wypowiedzenia stosunku służbowego przez Szefa Sztabu Generalnego gen. Rajmunda Andrzejczaka oraz Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowskiego. Jak mówił , "to pytanie należy kierować do panów generałów". Tłumaczył, też że "dokumenty kadrowe są bardzo zwięzłe treścią, zwłaszcza w żołnierskiej dokumentacji". - Żołnierz ma prawo uzasadniać swoją decyzję, nie musi z tego prawa korzystać. Z punktu widzenia prezydenta istotnym aspektem jest fakt, żeby ciągłość działania Sił Zbrojnych była zachowana - dodał szef BBN Jacek Siewiera.

Szef BBN przypomniał też, że w ciągu ostatnich miesięcy dochodziło do licznych kryzysów: naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez uzbrojone śmigłowce oraz inne obiekty, rozmieszczenie sił grupy Wagnera w pobliżu polskiej granicy. Jego zdaniem, "to były kryzysy, przez które należało Siły Zbrojne przeprowadzić, zachowując ciągłość dowodzenia". - Natomiast dziś w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, prezydent podjął decyzję o wyznaczeniu i mianowaniu nowych dowódców - poinformował szef BBN.

Prezydent mianował nowego szefa Sztabu Generalnego i nowego Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

O godz. 16.00 prezydent Andrzej Duda mianował gen. Wiesława Kukułę na funkcję szefa Sztabu Generalnego. Prezydent mianował też gen. Macieja Klisza na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Kim są? Generał Maciej Klisz to generał dywizji Wojska Polskiego, szef sztabu 1 pułku specjalnego (2005–2006), szef sztabu Jednostki Wojskowej Komandosów (2012–2016), absolwent Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w US Army War College w Carlisle Barracks (2020), od 7 lutego 2023 dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. 14 sierpnia tego roku prezydent mianował go na stopień generała dywizji. Generał Wiesław Kukuła jest generałem broni Sił Zbrojnych RP, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej (2016–2022), w 2023 Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Generał dywizji Maciej Klisz wyznaczony na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. - - - Generał dywizji Maciej Klisz - absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1995), Akademii Obrony Narodowej (2005), Podyplomowych Studiów… pic.twitter.com/yVnK2KATbY— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 10, 2023

Generał broni Wiesław Kukuła mianowany na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.- - - Gen. broni Wiesław Kukuła jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, Wyższego Kursu Specjalistycznego, studiów magisterskich w Wojskowej Akademii… pic.twitter.com/xNjfEtsUM9— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 10, 2023

Sonda Czy Polska powinna inwestować w nowoczesny sprzęt wojskowy? Tak Nie Nie mam zdania