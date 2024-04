i Autor: KPRP

20 rocznica wejścia Polski do UE

Prezydent Duda: opowiadamy sie za Europą wolnych narodów

Prezydent Andrzej Duda wygłosił we wtorek o godz. 20 orędzie z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami wstąpiła do Unii Europejskiej, to było największe w historii rozszerzenie UE. "Chcemy rozwijać się dalej. Potrzebujemy wielkich, strategicznych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, po to, byśmy jeszcze szybciej dołączyli do najbogatszych państw Europy-mówił Duda.