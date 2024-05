i Autor: Freepik Dwaj niemieccy posłowie do PE wpłynęli na zablokowanie środków dla Polski!

Głosowanie 9 czerwca

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Zasady

zpl 16:42 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Już 9 czerwca Polacy pójdą do urn i wybiorą 53 przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W poniższym tekście prezentujemy najważniejsze zasady dotyczące głosowania oraz podajemy, kto może kandydować do europarlamentu.