Prezydencki taniec w PiS trwa. Teraz Czarnek popiera Nawrockiego

Czarny koń prawyborów

W Prawie i Sprawiedliwości wciąż trwają narady w sprawie kandydata na prezydenta. Powstał nawet pomysł, by przeprowadzić w tej sprawie prawybory. W nich, jak przyznawali nieoficjalnie politycy PiS, największe szanse miałby Przemysław Czarnek. Pomysł jednak szybko upadł i Jarosław Kaczyński (75 l.) głowi się nad wyłonieniem kandydata posiłkując się analizami i badaniami. A co z Przemysławem Czarnkiem? Czy chce startować?

- Moja trasa po Polsce i spotkania z Polakami nie są żadnym początkiem mojej kampanii prezydenckiej. Ja się po prostu spotykam z ludźmi i przekonuję ich do naszego kandydata, a kto nim zostanie, to się okaże już wkrótce. Bardzo dobrym kandydatem według mnie byłby Karol Nawrocki. Lubię go, cenię i popieram. To byłby świetny kandydat – mówi nam Przemysław Czarnek.

Politycy PiS przyznają: Kaczyński najlepszym kandydatem na prezydenta

Badania wyłonią kandydata

Na giełdzie nazwisk są też m.in. Tobiasz Bocheński, czy Mariusz Błaszczak. Prezydencki taniec wokół kandydata w PiS trwa zatem w najlepsze. - Trwają badania, ja też jestem przedmiotem tych badań wokół startu na prezydenta i kandydatów. Chcę startować i jestem do dyspozycji – mówi nam europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

O swoje walczą też ziobryści. W roli kandydata na prezydenta obozu PiS widzieliby wiceprezesa tej partii Patryka Jakiego (39 l.). - Manewr z bardzo młodym pokoleniem, jeśli chodzi o naszego kandydata, byłby najlepszą opcją. Tak osobiście uważam. Bez wątpienia brany w tym kontekście jest pod uwagę Patryk Jaki – zaznacza europoseł Jacek Ozdoba (33 l.).

