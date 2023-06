Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 16.06.2023

Prezydencki minister zachwala konsekwencję Andrzeja Dudy. Podaje zaskakujący przykład

Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta, mówi, że działania Andrzeja Dudy wobec komisji do spraw wpływów, świadczą o konsekwencji głowy państwa. Gość "Sedna Sprawy" został zapytany dlaczego prezydent szybko podpisał ustawę, skierował ją do TK, a po kilku dniach przedstawił nowelizację - To wynika z analizy zapisów tej ustawy. Ta sekwencja zdarzeń, która pan przedstawił ona pokazuje tak naprawdę konsekwencję Andrzeja Dudy - podkreślał Paweł Szrot