Prezes Kaczyński o Karolu Nawrockim: O naszej decyzji zdecydowały osobiste zalety pana Nawrockiego

Jarosław Kaczyński postanowił wyjaśnić, dlaczego postawiono właśnie na Karola Nawrockiego. Jak przyznał w "konkursie" na kandydata głównymi postaciami byli: Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek, ale też Mariusz Błaszczak. Jak dodał, byli też inni "nieprzeciętni ludzie".

Kaczyński wyjaśnił, dlaczego postawili na Karola Nawrockiego

- O naszej decyzji zdecydowały osobiste zalety pana Nawrockiego, jego zalety, jego życiowa droga, ale i to, że dziś mamy stan szczególny. Stan, który niestety można określić jako, mówię to z bólem: "wewnętrzną wojnę polsko-polską, a my jej nie chcemy" - przyznał Kaczyński. - Chcę jasno powiedzieć, że badania, które kilka miesięcy temu wskazali, że zwykli Polacy, z polskiej wsi, z większych i mniejszych ośrodków tej "wojny" nie chcą. (...) Postanowiliśmy go poprzeć, bo uznaliśmy, że to w interesie Polski.

CZYTAJ: Postawili na Karola Nawrockiego! Jest kandydat z poparciem PiS w wyborach prezydenckich

W niedzielę w Krakowie w hali Sokół odbywa się Konwencja Obywatelska, z udziałem różnego rodzaju środowisk społecznych, naukowych, gospodarczych z całej Polski, a także przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości na czele z szefem partii Jarosławem Kaczyńskim. Podczas Konwencji przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego prof. Andrzej Nowak ogłosił, że Komitet rekomenduje Nawrockiego na obywatelskiego kandydata na prezydenta.