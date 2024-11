To już w niedzielę (24 listopada) Polacy dowiedzą się, kto zostanie poparty jako przez Prawo i Sprawiedliwości na prezydenta i kto będzie reprezentował tę siłę polityczną wyborach prezydenckich 2025. Od wielu tygodni pojawiały się doniesienia i spekulacje na ten temat. Na giełdzie nazwisk pojawiały się takie osoby jak: Mateusz Morawiecki, Zbigniew Bogucki, Witold Bańka, Mariusz Błaszczak, Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek, ale też nie związany bezpośrednio z PiS, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, czyli Karol Nawrocki. I to właśnie on ma największe szanse, by zostać kandydatem w wyborach, jako kandydat bezpartyjny z poparciem PiS.

Konwencja PiS. Przekażą, kogo poprą w wyborach prezydenckich

W Hali Sokół w Krakowie odbędzie się Kongres Obywatelski, spotkanie rożnych prawicowych środowisk, a czasie którego dowiemy się, kto został wskazany na kandydata i kogo poprze PiS. Wiadomo, że już wcześniej ustalono i zanalizowano, że dla wyborców PiS najlepszy kandydat to taki, który jest reprezentacyjny, zna języki, ma doświadczenie polityczne, a prywatnie ma rodzinę. Zapraszamy do relacji na żywo z prezentacji kandydata na prezydenta z PiS.

Na żywo Konwencja PiS w Krakowie. Prezentacja kandydata na prezydenta 2025 13:32 W Krakowie wystąpi prezes Kaczyński: 🇵🇱 Już jutro o godz. 16:00 zapraszamy do oglądania transmisji z Konwencji Obywatelskiej Polska-Przyszłość z udziałem Prezesa PiS J. Kaczyńskiego. Śledźcie nasze media społecznościowe! pic.twitter.com/7ALCZQOrmY — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) November 23, 2024 13:15 - Już dzisiaj ważne spotkanie w Krakowie, Konwencja Obywatelska. Historyczne wydarzenie, w którym wezmą udział reprezentanci różnego rodzaju środowisk społecznych, naukowych, gospodarczych z całej Polski... Będą obecni również przedstawiciele PiS na czele z naszym liderem panem premierem Jarosławem Kaczyńskim - zapowiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek.

