Premier złożył żołnierzom świąteczne życzenia. Wspomniał tragiczne wydarzenia z 1970 roku

Spotkanie wigilijne z premierem

Premier Donald Tusk oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wzięli udział w spotkaniu wigilijnym z żołnierzami i pracownikami 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Premier złożył żołnierzom i ich rodzinom świąteczne życzenia. "Wy jesteście bohaterami i bohaterkami nie tylko tego świątecznego posiłku, ale każdego dnia" - podkreślił szef rządu.

Premier przypomniał wydarzenia z 16 grudnia 1970 r., kiedy oddano strzały do stoczniowców w Gdańsku. "Pamiętam taką wielką nadzieję wśród ludzi, że jednak Wojsko Polskie nigdy tego nie zrobi" - mówił Tusk. Jak podkreślił, 11 lat później, dokładnie tego samego dnia, już jako dorosły człowiek znów był w stoczni i znów widział "dokładnie te same obrazy".

"To wspomnienie jest dla mnie bardzo ważne, bo jako premier polskiego rządu mogę powiedzieć, że jest dla mnie źródłem autentycznego, osobistego szczęścia, że po tylu latach w Polsce niepodległej, mundur polskiego żołnierza to coś, co w każdym polskim domu, w każdym polskim zakątku, budzi nadzieję i radość, że jesteśmy bezpieczni dzięki wam" - powiedział premier.

Jak zauważył, mamy poczucie, że niebezpieczeństwo czai się za granicami Polski, kilka kilometrów od Gołdapi. Podkreślił, że wszyscy mamy wielką narodową dumę z polskich żołnierzy, którzy dają poczucie bezpieczeństwa. "Jesteście pierwszą gwarancją, że w Polsce nic złego się nie zdarzy" - mówił Tusk.

Większe wydatki na obronność

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska zwiększa swoje wydatki na obronność, które w przyszłym roku wyniosą 4,7 proc. PKB. Dodał, że Wojsko Polskie liczy obecnie już 208 tys. żołnierzy i mamy trzecią armię w NATO pod względem liczebności. "Waga jaką Polacy przykładają do bezpieczeństwa oraz jednocząca ich miłość do Wojska Polskiego sprawia, że rosnące z roku na rok wydatki na bezpieczeństwo są akceptowane społecznie" - podkreślał wicepremier, szef MON

Kosiniak-Kamysz podziękował żołnierzom za służbę. "To jest coś absolutnie jednoczącego Polaków. Jeżeli dzisiaj coś nas w wielki sposób jednoczy, to niekłamana miłość do żołnierzy, do Wojska Polskiego" - powiedział.

Podkreślił zarazem, że obrona przeciwlotnicza to "absolutny priorytet", w tym kontekście wspomniał zakup amerykańskiego systemu sterowania obroną powietrzną IBCS. "Uruchomienie tego systemu w pełni, wpięcie do tego systemu, będzie miało miejsce w tym tygodniu w Sochaczewie" - zapowiedział.

