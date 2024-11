Premier zaskoczył. Nowa decyzja w sprawie spółki. Tusk przekazuje miliardy na CPK

3,5 mld zł na CPK

- Podjąłem decyzję o przekazaniu 3,5 mld zł (na CPK). To są papiery skarbowe i te pieniądze dofinansują spółkę. Będzie to związane z pracami projektowymi dla terminala, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego transportu publicznego, strefy Air site i Land site oraz sieci przyłączy i prace przygotowawcze dla budowy portu lotniczego CPK — powiedział premier Donald Tusk w trakcie posiedzenia rządu.

Mniej propagandy, więcej pracy

Do końca roku rząd planuje przyjąć nowelizację uchwały ws. programu inwestycyjnego związanego z CPK. –Mówię to, ponieważ ciągle jest bardzo dużo zamieszania w przestrzeni publicznej i to jest zamieszanie, które bardzo często wytwarzają ci, którzy dużo mówili o CPK, ale nic nie zrobili. My jesteśmy być może mniej sprawni w propagandzie tego projektu, natomiast ludzie odpowiedzialni za ten projekt podejmują po prostu prace, a ja zapewniam tą decyzję kolejne finansowanie tego przedsięwzięcia – zaznaczył Donald Tusk.

