Premier w Japonii a tu takie wieści o Tusku! Przyszły nagle

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie Polsat News zapytano Polaków o ocenę rządu premiera Donalda Tuska. Wszak ekipa pod wodzą polityka rządzi już ponad dwa lat. Jak ocenia ją społeczeństwo? Wyniki nie ucieszą premiera Tusak. Ponieważ 37 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź "zdecydowanie źle", a 15,6 proc. oceniło rząd "raczej źle". Oznacza to, że w sumie złe zdanie na temat rządu i jego działań ma aż 52,6 proc. badanych Polaków. Odpowiedzi "zdecydowanie dobrze" udzielił tylko 10,4 proc. ogółu badanych, zaś 30,7 proc. ankietowanych ma natomiast o nim "raczej dobre" zdanie. W badianu 6,4 proc. osób wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż jasno wskazuje, że ocena rządu Tuska jest zróżnicowana i silnie powiązana z cechami demograficznymi respondentów. Czynniki takie jak płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, a także poglądy polityczne, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu opinii na temat obecnego gabinetu. To właśnie te zmienne decydują o tym, czy Polacy postrzegają działania rządu pozytywnie, czy negatywnie.

Warto zwrócić uwagę, że mężczyźni częściej wyrażają krytyczne stanowisko wobec rządu Donalda Tuska. Aż 45,5 proc. badanych mężczyzn oceniło jego działania "zdecydowanie źle", a kolejne 15,6 proc. określiło je jako "raczej złe". Łącznie daje to ponad 60 proc. mężczyzn niezadowolonych z funkcjonowania gabinetu.

Z sondażu wynika, że najbardziej krytyczni okazali się Polacy w wieku 30-39 lat, gdzie blisko 74 proc. oceniło gabinet negatywnie. Wysoki poziom niezadowolenia odnotowano również wśród 40-49 latków (54,1 proc. negatywnych ocen) oraz najmłodszych, 18-29 lat (53,1 proc. krytycznych opinii). Interesujące jest, że wśród starszych grup wiekowych, 60-69 lat i powyżej 70 lat, choć dominują oceny "zdecydowanie źle", to jednocześnie rośnie odsetek pozytywnych opinii. W grupie 60-69 lat, 35,4 proc. ocenia rząd "zdecydowanie źle", ale aż 55,7 proc. wyraża pozytywne zdanie. Podobnie wśród najstarszych (powyżej 70 lat), 35,1 proc. to "zdecydowanie źle", ale 46,6 proc. to oceny pozytywne.